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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Минобороны задолжало перед военными почти 1,5 млн грн — омбудсмен

Минобороны задолжало перед военными почти 1,5 млн грн — омбудсмен

Министерство обороны задолжало украинским военнослужащим 1 465 800 млн грн обязательных выплат. В связи с прекращением выплат военные и их семьи обратились к омбудсмену Людмиле Денисовой.

Большая часть суммы, а именно 1, 271 млрд грн — это денежная помощь на оздоровление. Кроме того, не получают боевые выплаты военные, находящиеся в зоне Операции объединенных сил (ООС).

Денисова отправила запрос Алексею Любченко, первому вице-премьер-министру экономики, о необходимости рассмотрения вопроса. Именно Любченко является председателем Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности.

Офис омбудсмена будет держать ситуацию под контролем.

В июле Кабинет министров повысил зарплату военнослужащих разведывательных органов. Военным увеличили размер должностного оклада. В военных кадрового состава коэффициент оклада составит 1,8. У тех, кто не принадлежит к кадровому составу, — 1,4.

Минимальный размер пенсий возрастет с 10% до 30%. Подробнее о повышении зарплат военным разведки — в материале.

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