14 июля Кабинет министров Украины повысил зарплату военнослужащих разведывательных органов.

Соответствующие изменения будут внесены в постановление КМУ от 30 августа 2017 года №704.

В частности, члены правительства увеличили размер должностного оклада.

Отныне должностной коэффициент военнослужащих кадрового состава составит 1,8. У тех военных, которые к кадровому составу не относятся, коэффициент будет 1,4.

Увеличится и минимальный размер премии с 10 до 30%.

Выплачивать надбавку за выслугу лет военнослужащим разведывательных органов (кроме военнослужащих срочной военной службы) будут в размере 3% должностного оклада за каждый календарный год выслуги, но не более 50% должностного оклада.