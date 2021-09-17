Міноборони заборгувало перед військовими майже 1,5 млн грн – омбудсмен

Міністерство оборони заборгувало українським військовослужбовцям 1 465 800 млн грн обов’язкових виплат. У зв’язку з припиненням виплат військові та їхні сім’ї звернулися до омбудсмена Людмили Денісової.

Більша частина суми, а саме 1, 271 млрд грн – це грошова допомога на оздоровлення. Крім того, не отримують бойові виплати військові, які перебувають у зоні Операції об’єднаних сил (ООС).

Денісова відправила запит Олексію Любченку, першому віце-прем’єр-міністру економіки, щодо необхідності розгляду питання. Саме Любченко є головою Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості.

Офіс омбудсмена триматиме ситуацію під контролем.

У липні Кабінет міністрів підвищив зарплату військовослужбовців розвідувальних органів. Військовим збільшили розмір посадового окладу. У військових кадрового складу коефіцієнт окладу становитиме 1,8. У тих, хто не належить до кадрового складу, – 1,4.

Мінімальний розмір пенсій зросте з 10% до 30%. Детальніше про підвищення зарплат військовим розвідки – у матеріалі.

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