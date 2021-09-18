Погода на 19 сентября 2021 в Украине — прогноз погоды на завтра

Погода в Украине 19 сентября, в воскресенье, продолжает быть дождливой. Местами возможен туман и переменная облачность, лишь на юге — солнце.

По прогнозам синоптиков, теплее всего в этот день будет в Николаеве, Херсоне и Одессе, холоднее — во Львове, Тернополе, Луцке.

Жителей восточных областей ждет дождливая погода. Температура воздуха от +19 до +21 днем и от +12 до +14 ночью. Здесь пройдут дожди с грозами.

На Западе синоптики прогнозируют прохладную погоду. Температура будет колебаться +11 … + 15 днем и + 9 … + 11 ночью.

А вот в северных областях днем ​​столбики термометров поднимутся до + 16 … + 17, а ночью опустятся до + 11 … + 13.

Теплое осеннее солнце будет греть на Юге. Днем воздух прогреется до +23, а ночью температура упадет до +14.

Жителей центральных областей ждет ночное похолодание. Дневная температура достигнет отметки +17, а вот ночная составит +11.

Погода в Киеве 19 сентября спокойная, но солнце периодически будет заходить за облака и может пойти дождь. Дневная температура составит от +16 до +17, ночная — от +11 до +13.

Кроме того, синоптики прогнозируют в конце этой недели осеннее похолодание в Украине. Так, с 19 сентября ожидаются дожди, обусловленные мощным циклоном.

Поэтому со следующей недели, вероятно, можно ожидать значительное снижение температуры на всей территории страны.