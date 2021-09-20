Шесть лет назад Киев соскочил с газовой иглы Кремля. С осени 2015 года Украина покупает природный газ исключительно на европейском рынке. До недавнего времени это было не только надежно, но и очень выгодно.

Теплая зима 2020-го и коронакризис уменьшили спрос, а с ним и цены. Поставщики ограничили добычу и не смогли вовремя отреагировать на рост потребности в топливе.

На этой неделе цена достигла почти тысячи долларов за тысячу кубометров. И пошла бы еще дальше, если бы не Норвегия.

Норвегия нарастила поставки на 15%. Но больше резервов у нее нет, зато они есть у России. А Кремль не спешит спасать Европу.

Россияне демонстративно выполняют свои контрактные обязательства на минимально возможном уровне. Будто в Европе ничего не произошло.

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Транзитная способность украинской ГТС в разы больше, чем Газпром использует сегодня. И для Кремля это, похоже, вопрос принципа: ни одного лишнего кубометра через нашу территорию.

Даже когда летом действующий Северный и Турецкий потоки останавливались на ремонт, Газпром не увеличивал транзит через Украину.

Но главная цель не в сверхприбылях. Россияне, несмотря ни на что, все же достроили Северный поток-2 и спешат его запустить.

Следовательно, Газпром на пороге зимы держит свои хранилища в Европе почти пустыми.

В Украине, как ни странно, ситуация стабильная. В хранилищах сейчас даже больше газа, чем планировали закачать.

Для населения с начала года действуют летние тарифы. В пределах 8 грн за кубометр.

Но это касается только тех, кто греется собственными котлами.

Цена газа населения на этот сезон у нас зафиксирована годовым тарифным планам. А вот для котельных центрального отопления дешевых кубометров пока нет. Поэтому местные общины кое-где уже начали заранее повышать тарифы на тепло.

Предприятия теплокоммунэнерго с этого года должны были работать в условиях рынка. А на нем газ стоит под 20 тыс. грн за тысячу кубов.

Очевидно, правительству придется ограничивать цену и для тепловиков. Иначе цифры в зимних платежках будут заоблачными.

И неприятные сюрпризы нас могут ожидать в следующем году. Эксперты не прогнозируют снижение газовых цен до уровня 2020-го. Следовательно, и годовые тарифы и цены на тепло, скорее всего, придется существенно повысить.

На этот отопительный сезон Украина имеет достаточно газа в хранилищах, поэтому ценового шока, наверное, не будет. А вот, что будет с ценами в следующем году, пока трудно даже представить.

Рост цен на газ

Цена на газ в Европе бьет исторические рекорды и превысила уже $842,5 за тысячу кубометров. Однако это не повлияет на стоимость голубого топлива для украинских потребителей в течение отопительного сезона. Почему — член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил в комментарии Фактам ICTV.

Украина добывает достаточно собственного газа, чтобы не зависеть от европейского рынка, по крайней мере в обеспечении нужд ЖКХ и бытовых потребителей.

По словам эксперта, ежегодно страна потребляет 28-29 млрд кубометров газа, из которых 14 млрд — от Укргаздобычи, и 5,5-6 млрд — от частных компаний.