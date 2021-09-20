Шість років тому Київ зіскочив з газової голки Кремля. З осені 2015 року Україна купує природний газ винятково на європейському ринку. Донедавна це було не тільки надійно, а й дуже вигідно.

Тепла зима 2020-го та коронакриза зменшили попит, а з ним і ціну. Постачальники обмежили видобуток і не змогли вчасно відреагувати на зростання потреби в паливі.

Цього тижня ціна сягнула майже тисячі доларів за тисячу кубометрів. І пішла б ще далі, якби не Норвегія.

Норвегія наростила постачання на 15%. Та більше резервів вона не має, їх має Росія. Але Кремль не квапиться рятувати Європу.

Росіяни демонстративно виконують свої контрактні зобов’язання на мінімально можливому рівні. Ніби в Європі нічого не сталося.

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Транзитна можливість української ГТС в рази більша, ніж Газпром використовує сьогодні. Та для Кремля це, схоже, питання принципу: жодного зайвого кубометра через нашу територію.

Навіть коли влітку діючий Північний та Турецький потоки зупинялися на ремонт, Газпром не збільшував транзит через Україну.

Та головна мета не в надприбутках. Росіяни, попри все, таки добудували Північний потік-2 і поспішають його запустити.

Через це Газпром на порозі зими тримає свої сховища в Європі майже порожніми.

В Україні, як не дивно, ситуація стабільніша. У сховищах нині навіть більше газу, ніж планували закачати.

Для населення з початку року діють річні тарифи. У межах 8 грн за кубометр.

Але це стосується лише тих, хто гріється власними котлами.

Ціна газу населення на цей сезон у нас зафіксована річними тарифними планами. А ось для котелень центрального опалення дешевих кубометрів поки що немає. Тож місцеві громади деінде вже почали заздалегідь підвищувати тарифи на тепло.

Підприємства теплокомуненерго з цього року мають працювати в умовах ринку. А на ньому газ коштує під 20 тис. грн за тисячу кубів.

Вочевидь, уряду доведеться обмежувати ціну й для тепловиків. Інакше цифри в зимових платіжках будуть захмарними.

Та неприємні сюрпризи на нас можуть чекати вже наступного року. Експерти не прогнозують зниження газових цін до рівня 2020-го. Отже, і річні тарифи, і ціни на тепло, найімовірніше, доведеться суттєво підвищити.

На цей опалювальний сезон Україна має достатньо газу в сховищах, тож цінового шоку, напевно, не буде. А от, що буде з цінами наступного року, наразі важко навіть уявити.

Зростання цін на газ

Ціна на газ у Європі б’є історичні рекорди і перевищила вже $842,5 за тисячу кубометрів. Проте це не вплине на вартість блакитного палива для українських споживачів протягом опалювального сезону. Чому – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив у коментарі Фактам ICTV.

Україна добуває достатньо власного газу, щоб не залежати від європейського ринку, принаймні у забезпеченні потреб ЖКГ та побутових споживачів.

За словами експерта, щорічно країна споживає 28-29 млрд кубометрів газу, з яких 14 млрд – від Укргазвидобування, і 5,5-6 млрд – від приватних компаній.