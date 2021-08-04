Газ в Европе дорожает: повлияет ли это на украинских потребителей

Цены на газ в Европе бьют многолетние рекорды. В конце июля спотовая цена газа в Европе на хабе TTF выросла до $484 за тыс. куб. м. А сентябрьский фьючерс вообще превысил отметку в $500 за 1 тыс. кубов: 2 августа зафиксировали цену в $525. Как констатируют специалисты, таких цен рынок не видел по меньшей мере 13 лет.

Все это происходит на фоне низкого уровня запасов в подземных хранилищах ЕС и шантажа Газпрома, который целенаправленно “сушит” европейский рынок.

Газпром создал искусственный дефицит газа в Европе

Российский монополист сознательно ограничивает объемы поставок своего газа в европейские страны, стимулируя дефицит и рост цен. В тот момент, когда Европа нуждается в дополнительных объемах для потребления и закачки в хранилища, Газпром игнорирует возможности увеличения поставок, в частности — из-за недогруженной украинской ГТС.

Оператор ГТС Украины предлагал Газпрому дополнительные транзитные мощности объемом 63,7 млн куб. м газа в сутки, начиная с апреля. Но Россия от них отказалась, даже несмотря на запланированные ремонты других своих газопроводов.

Для Европы это означало недополучение почти 2 млрд куб. м газа в активный летний сезон закачки в подземные хранилища. Россияне продолжили создавать искусственный дефицит газа на европейском рынке, отказавшись бронировать дополнительные транзитные мощности Украины и на четвертый квартал этого года.

Кроме Украины, Газпром также отказался бронировать транзитные мощности газопровода Ямал-Европа через Польшу на четвертый квартал, а также на первые три квартала 2022 года.

А 3 августа, по данным портала Gas Infrastructure Europe, российский монополист фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы.

В частности, остановился процесс наполнения хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, а из ПХГ Хайдах в Австрии вообще начали отбор топлива. Уровень заполнения хранилищ газа в Европе — самый низкий для этого времени года за последние 10 лет.

Параллельно сократились поставки газа через газопровод Ямал-Европа, проходящего через Беларусь и Польшу в Германию. Вместо 84 млн куб. м, которые были зафиксированы в предыдущие несколько дней, во вторник транзит сократился до менее чем 50 млн куб. м в сутки.

Россия шантажирует Европу Северным потоком-2

Ограничивая поставки и осушая рынок ЕС, Газпром шантажирует Запад в вопросе Северного потока-2, убеждены специалисты. В Москве надеются, что, испытывая острую потребность в топливе зимой, ЕС будет лояльным к скорому запуску печально известного обходного газопровода Кремля и не будет оказывать сопротивление его сертификации.

— Такими действиями Кремль посылает четкий сигнал, что без запуска Северного потока-2 не стоит ждать увеличения объемов поставок газа. Надеемся, что ЕС верно прочитает этот сигнал и антимонопольный орган Европы предоставит соответствующую оценку, — считает генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По его мнению, если не случится ничего экстраординарного и Газпром не увеличит объемы поставки газа в Европу, цена, скорее всего, продолжит расти. Ведь именно сейчас необходимо обеспечить закачку достаточного объема газа в подземные хранилища ЕС на отопительный сезон.

Спасти ситуацию мог бы газ из стран Средней Азии, который бы шел транзитом в Европу через ГТС России и Украины. И Газпром до сих пор блокирует его, монополизировав экспорт с востока.

— После того, как Газпром не забронировал дополнительные транзитные мощности через Украину, цены на газ в Европе продолжили расти. Созданная искусственная монополия Газпрома на экспорт газа из РФ не позволяет другим игрокам использовать транзитные мощности украинской ГТС. По моему мнению, Европейский Антимонопольный орган должен обратить внимание на такие действия доминирующего поставщика газа, — добавил Сергей Макогон.

И профильные органы ЕС до сих пор не отреагировали. Хотя специалисты уверены: Россия демонстративно шантажирует Европу и лоббирует свои геополитические интересы.

— Меня удивляет, что Европейская комиссия и ее генеральный директорат, который отвечает за соблюдение конкурентной политики, не проводят соответствующее исследование антиконкурентного и нерыночного поведения Газпрома и его клиентов, — сказал президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар.

В ближайшие годы газ будет оставаться дорогим

Эксперты предупреждают: если следующая зима не будет теплой, мировые цены на газ, вероятно, будут расти и дальше. Этому способствует не только антиконкурентное поведение Газпрома, но и другие факторы. В частности, падение объемов добычи в Нидерландах на крупнейшем европейском месторождении газа.

— По результатам 2020 года, с Гронингена было добыто лишь 8,6 млрд, что соизмеримо с годовым потреблением газа в Чехии, — объясняет директор по интегрированным коммуникациям Группы Нафтогаз Максим Белявский. — Нидерландские власти решили выводить из эксплуатации данное месторождение в 2025-2028 году, несмотря на доказанные запасы газа (2,7 мрлн кубометров). Официальная причина такого решения — землетрясения в районе месторождения Гронинген.

Параллельно в ЕС растет спрос на газ. По мнению специалистов, глобальный климатический тренд в ближайшие пять лет окончательно вытеснит тепловую генерацию и, соответственно, будет побуждать производителей электроэнергии увеличивать долю потребления голубого топлива. Поэтому уровень импортозависимости европейского рынка от поставок газа из РФ, США и других поставщиков сжиженного газа возрастет.

Следовательно, существенного уменьшения котировок в ближайшие три года специалисты не ожидают. Поэтому Европе, а с ней и Украине, стоит снова привыкать к дорогим энергоресурсам. К счастью, отечественные подземные хранилища имеют достаточные запасы газа. По состоянию на 1 августа, они составили 17 млрд куб. м.

Такого показателя планировали достичь к середине октября, но отечественные газовики справились даже раньше. Поэтому, несмотря на рекордные цены и сложную ситуацию на европейском рынке, в Украине дефицита голубого топлива зимой не ожидают.

Каких цен ожидать украинцам?

Украина интегрирована в европейский газовый рынок. Около трети своего потребления голубого топлива страна импортирует именно из ЕС. Поэтому рост цен на тамошних хабах неизбежно влияет и на украинский рынок. Ресурс сентября на украинской энергетической бирже уже торгуется по 18 грн за кубометр. Но речь идет о промышленных потребителях — то есть такие высокие цены будет платить только бизнес.

Зато бытовые потребители (население) в этот отопительный сезон ценовых шоков не почувствуют. Благодаря летним, фиксированным ценам на газ люди будут платить от 7,80 до 13,50 грн за кубометр, в зависимости от поставщика.

Такие цены будут действовать до конца отопительного сезона. Поэтому дополнительного удорожания газа для населения зимой бояться не стоит, успокаивают в правительстве. Напомним, что летние цены действуют как базовые — на них этой весной автоматически перевели всех бытовых потребителей.

Также от сезонных колебаний защитили и производителей тепла. Им предложили выгодные трехлетние соглашения по специальной цене.

— Нафтогаз со своей стороны сделал все, чтобы обеспечить тепловиков ресурсом на отопительный сезон. ТКЭ предложили выгодные долгосрочные соглашения по 7,42 грн за кубометр. Таким образом, газовая составляющая в тарифах на тепло, по сравнению с прошлым сезоном, не повысится. То есть потребности поднимать тарифы на тепло из-за цены газа точно нет. Но с недавних пор тарифы на тепло и горячее водоснабжение полностью зависят от местной власти. Поэтому решение о повышении или неподнятии тарифов каждый отдельный город или городок будет принимать самостоятельно. Но цена газа для ТКЭ не повысится, города будут с теплом, — отметил председатель Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко.

Правительство уже призвало органы местной власти проконтролировать, чтобы их предприятия теплокоммунэнерго успели подписать соглашение о поставках газа до старта отопительного сезона.

Иначе обеспечить коммунальные предприятия топливом будет вынужден поставщик последней надежды, но уже по более высоким ценам. Поэтому, чтобы получить более выгодную цену на газ, лучше заранее заключить соответствующее соглашение.

— Призываю коммунальные предприятия, которыми занимается местная власть, переходить на трехлетний контракт с Нафтогазом, в котором предусмотрена цена 7,42 грн за кубометр. Такая цена будет действовать практически круглый год, независимо от колебаний на газовых рынках. Сегодня это особенно важно, когда цены на газ в Европе и мире находятся на одной из самых высоких отметок за последние 10 лет. Поэтому правильное управление предприятиями теплоснабжения со стороны местных руководителей — это вопрос не только энергетической безопасности, а также социальной поддержки граждан, которые получат меньше платежки, — отметил на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Уменьшить расходы поможет энергоэффективность

Существенно уменьшить свои расходы на квартплату можно и благодаря энергоэффективным мероприятиям. Специалисты напоминают: потенциал для экономии ресурсов, а следовательно и средств, в Украине с ее высоким уровнем энергопотребления — огромный.

В случае, если население и предприятия теплокоммунэнерго вполне воспользуются потенциалом энергосбережения, они смогут сократить потребление на 40-50%. То есть вместо 13-15 млрд кубов в год бытовые потребители и тепловики могли бы потреблять примерно 6,5-8 млрд кубов.

Для сравнения: в прошлом году Украина импортировала чуть больше 10 млрд кубов газа. Таким образом, потребности страны в дорогом импортном газе вполне реально свести к минимуму благодаря современным технологиям и умному использованию ресурсов.

Поэтому энергоэффективность и как следствие — уменьшение потребления — в этом контексте должны стать задачей №1 для страны, настаивают эксперты.