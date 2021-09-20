19 сентября в столице Украины началась метеорологическая осень. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории.

Согласно климатической норме 1991-2020 годов, метеорологическая осень началась на три дня позже.

— Среднесуточная температура воздуха 19 сентября опустилась ниже 15 градусов и составляла +11,9°С. По прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться. Позднее всего метеорологическая осень в Киев пришла в прошлом году — 15 октября, — сообщили в обсерватории.

Климатологи отметили, что в этом году метеорологическое лето началось 14 мая, закончилось 18 сентября и в целом длилось 128 дней. Самое длительное лето было в 2012 году и продолжалось 166 дней.

В этом году средняя температура воздуха летом составила 22,3°С, что на 1,9°С превысило климатическую норму, сделав лето 2021 вторым самым жарким в Киеве после 1881 года.

Вероятность катаклизмов в Украине

Вероятность опасных природных явлений растет и к этому должны быть готовы власти и органы местного самоуправления. Такое мнение высказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Опасные природные явления могут возникать из-за изменения температурных условий. Однако, по мнению метеоролога, таких катаклизмов, как в Европе и США, в Украине не будет из-зе меньшей активности синоптических процессов и глубины циклонов.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского