19 вересня у столиці України розпочалася метеорологічна осінь. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії.

За кліматичною нормою 1991-2020 років метеорологічна осінь розпочалася на три дні пізніше.

— Середньодобова температура повітря 19 вересня знизилась нижче +15 градусів і становила +11,9°С. За прогнозом Українського гідрометцентру температура повітря і надалі буде знижуватись. Найпізніше метеорологічна осінь до Києва завітала минулого року – 15 жовтня, – повідомили в обсерваторії.

Кліматологи зазначили, що цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 14 травня, закінчилось 18 вересня і загалом тривало 128 днів. Найтриваліше літо було у 2012 році і тривало 166 днів.

Цьогоріч середня температура повітря влітку склала 22,3°С, що на 1,9°С перевищило кліматичну норму, зробивши літо-2021 другим найспекотнішим у Києві після 1881 року.

Ймовірність катаклізмів в Україні

Ймовірність небезпечних природних явищ зростає і до цього має бути готова влада та органи місцевого самоврядування. Таку думку висловив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Небезпечні природні явища можуть виникати через зміну температурних умов. Однак на думку метеоролога, таких катаклізмів, як у Європі та США, в Україні не буде через меншу активність синоптичних процесів та глибину циклонів.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського