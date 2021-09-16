Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал о перспективах возникновения катаклизмов в Украине. По его словам, вероятность опасных природных явлений растет. К этому должна быть готова власть и органы местного самоуправления, также об этом надо информировать людей.

— Конечно же к этому надо быть готовыми всегда, так как вероятность возникновения природных катаклизмов не исчезла, она увеличивается, поэтому к этому надо готовиться.

Опасные природные явления могут возникать из-за изменения температурных условий. Однако, по мнению метеоролога, таких катаклизмов, как в Европе и США, в Украине не будет из меньшей активности синоптических процессов и глубины циклонов.

Кульбида также рассказал, что через 20 лет количество зимних дней в Украине может уменьшиться. Это связано с повышением температуры воздуха, которая ежегодно растет примерно на 0,4 градуса.

Как отметил метеоролог, за 20 лет средняя температура в Украине может вырасти почти на 1 градус.

— Тогда, конечно, количество зимних дней будет резко уменьшаться, а еще лет через 10-20 их вообще станет очень мало при сохранении подобных тенденций в температуре воздуха.

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