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Факты / Украина
Марія Степанюк |

В Карпатах ударил первый мороз — на горе Поп Иван зафиксировали -6°С

Гора Піп Іван

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский в ночь на 21 сентября температура воздуха опустилась до -6°С. До этого она не опускалась ниже 0°С.

— По состоянию на 8:00 21.09.2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 5-6 м/с. Температура окружающей среды -6°С, — говорится на странице в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют похолодание в Украине на 21-23 сентября. В частности, ожидается пасмурная и дождливая погода, а в Карпатах возможен мокрый снег.

В ближайшие трое суток в Украине температура ночью будет колебаться в пределах от +11 до +7°C. Температура днем ​​от +6 до + 11°C. Несколько теплее ожидается на востоке и юге Украины — ночью от +5 до +10°C, а днем ​​температура будет достигать +16°C.

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Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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