В Карпатах ударил первый мороз — на горе Поп Иван зафиксировали -6°С

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский в ночь на 21 сентября температура воздуха опустилась до -6°С. До этого она не опускалась ниже 0°С.

— По состоянию на 8:00 21.09.2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 5-6 м/с. Температура окружающей среды -6°С, — говорится на странице в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют похолодание в Украине на 21-23 сентября. В частности, ожидается пасмурная и дождливая погода, а в Карпатах возможен мокрый снег.

В ближайшие трое суток в Украине температура ночью будет колебаться в пределах от +11 до +7°C. Температура днем ​​от +6 до + 11°C. Несколько теплее ожидается на востоке и юге Украины — ночью от +5 до +10°C, а днем ​​температура будет достигать +16°C.

За всю историю наблюдений в Европе самым теплым стал 2020 год, а последние шесть лет — самые жаркие.

Ученые из Метеорологического бюро Великобритании прогнозировали, что 2021 год во всем мире — немножко прохладнее, но он все равно в шестерке самых теплых годов.

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост