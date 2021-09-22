У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський 22 вересня випав перший сніг. Температура повітря знизилась до -4°С.

– Станом на 08.35 22.09.2021 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість, іде сніг. Вітер північно-західний 3-4 м/с. Температура навколишнього середовища становить -4°С, – повідомили на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

21 вересня у Карпатах вдарив перший мороз. На горі Піп Іван зафіксували -6°С. До цього температура повітря не опускалася нижче 0°С.

Напередодні синоптики попереджали, що на зміну дощам в Україну на кілька днів прийдуть заморозки. Вночі на поверхні ґрунту у західних областях очікується від 0 до -3°С, що відповідає І або жовтому рівню небезпеки.

Уночі 23 вересня температуру повітря від 0 до -3°С прогнозують на більшій території країни, крім Закарпаття, а також південних та східних регіонів.

Тим часом синоптики прогнозують, що перший сніг в Україні цьогоріч може випасти вже у другій половині жовтня. За їхніми словами, кліматична зима може початися наприкінці січня і закінчитися наприкінці лютого або ж початися наприкінці грудня і закінчитися в січні, або протриматися з грудня до лютого.

Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост