Украинские полярники, работающие на станции Академик Вернадский в Антарктиде, сфотографировались в летней одежде в поддержку Климатического марша, который состоится 26 сентября в Киеве.

Такой фотографией они стремятся подчеркнуть аномальность процессов, что происходят в уникальных экосистемах Антарктики, и привлечь внимание к проблеме изменения климата и связанных с этим природных катаклизмов.

Климатический марш в воскресенье станет, в частности, напоминанием об одной из самых больших угроз для человечества.

– В Антарктиде, как нигде больше на планете, уже сейчас можно увидеть последствия изменения климата. За последние 50 лет средняя температура на континенте выросла на три градуса – это примерно как разница климата между Украиной и Скандинавией, – объясняют в Национальном антарктическом научном центре.

Кроме того, там отмечают, что это приводит к значительным изменениям в экосистемах региона. В частности, тают ледники, меняется химический состав Южного океана, Антарктида “зеленеет”, некоторые виды животных захватывают новые, не присущие ранее для них территории и тому подобное.

– Наши полярники на станции Академик Вернадский едва ли не ежедневно наблюдают последствия изменения климата. Именно поэтому они поддержали климатический марш и призвали присоединиться к нему всех неравнодушных.

По сообщению организаторов Климатического марша, начнется мероприятие в воскресенье, 26 сентября, в 12.00 на Михайловской площади в Киеве.

Участники акции выйдут на улицы столицы, чтобы напомнить чиновникам о самой большой угрозе для человечества — изменении климата и природных катаклизмах, связанных с ней.

По их убеждению, климатический кризис можно замедлить, отказавшись от грязной энергетики и промышленности, а также за счет увеличения финансирования из госбюджета мероприятий для сокращения выбросов парниковых газов и тому подобное.

По сообщению специалистов, к 2100 году, если средняя глобальная температура будет расти на 1,5°С, белок в украинских лесах станет вдвое меньше. При условии потепления на 3°С, они могут исчезнуть вообще.

На Закарпатье, например, из-за роста температур уже стало меньше оленей, медведей, диких кабанов. Сократилось количество волков, поэтому в эти широты пришли раньше нетипичные – шакалы.

Животные переселяются в более благоприятные условия, а некоторые – на грани исчезновения, потому что прохладные климатические зоны все больше вытесняются жаркими.

Источник: Национальный антарктический научный центр

Фото: Оксана Савенко