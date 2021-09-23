Українські полярники, які працюють на станції Академік Вернадський в Антарктиді, сфотографувалися в літньому одязі на підтримку Кліматичного маршу, який відбудеться 26 вересня в Києві.

Такою світлиною вони прагнуть підкреслити аномальність процесів, що відбуваються в унікальних екосистемах Антарктики, та привернути увагу до проблеми зміни клімату та пов’язаних із цим природних катаклізмів.

Кліматичний марш у неділю стане, зокрема, нагадуванням про одну з найбільших загроз для людства.

– В Антарктиді, як ніде більше на планеті, вже зараз можна побачити наслідки зміни клімату. За останні 50 років середня температура на континенті зросла на три градуси – це приблизно як різниця клімату між Україною та Скандинавією, – пояснюють у Національному антарктичному науковому центрі.

Крім того, там наголошують, що це призводить до значних змін в екосистемах регіону. Зокрема, тануть льодовики, змінюється хімічний склад Південного океану, Антарктида “зеленіє”, деякі види тварин захоплюють нові, не притаманні раніше для них території тощо.

– Наші полярники на станції Академік Вернадський чи не щодня спостерігають наслідки зміни клімату. Саме тому вони підтримали Кліматичний марш і закликали долучитися до нього усіх небайдужих.

За повідомленням організаторів Кліматичного маршу, почнеться захід у неділю, 26 вересня, о 12.00 на Михайлівській площі в Києві.

Учасники акції вийдуть на вулиці столиці, щоб нагадати чиновникам про найбільшу загрозу для людства — зміну клімату та природні катаклізми, пов’язані з нею.

На їхнє переконання, кліматичну кризу можна сповільнити, відмовившись від брудної енергетики та промисловості, а також за рахунок збільшення фінансування із держбюджету заходів задля скорочення викидів парникових газів тощо.

За повідомленням фахівців, до 2100 року, якщо середня глобальна температура зростатиме на 1,5°С, білок в українських лісах стане вдвічі менше. За умови потепління на 3°С, вони можуть зникнути взагалі.

На Закарпатті, наприклад, через зростання температур вже поменшало оленів, ведмедів, диких кабанів. Скоротилася кількість вовків, тому в ці широти прийшли раніше нетипові – шакали.

Тварини переселяються в більш сприятливі умови, а деякі – на межі зникнення, тому що прохолодні кліматичні зони дедалі більше витісняються спекотними.

Джерело: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Оксана Савенко