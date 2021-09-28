Оккупанты развернули масштабную призывную кампанию в ОРДЛО — разведка

Оккупанты в ОРДЛО пытаются пополнить ряды незаконных вооруженных формирований новыми боевиками из числа местного населения. Для этого развернули масштабную агитационную кампанию по призыву на военную службу.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что в их СМИ увеличились объемы рекламы по контрактной службе.

Активно работают пропагандистские группы, предназначенные для работы в соединениях и частях оккупантов и в гражданских учебных заведениях и на предприятиях.

По данным разведки, чтобы не допустить снижения уровня укомплектованности подразделений на передовых позициях, российское командование заставляет оставаться на военной службе тех, у кого заканчивается срок контракта.

Таким боевикам не выдают документы, удостоверяющие личность, в том числе уже оформлены российские паспорта, которые хранятся в штабах соединений и частей.

Месяц назад оккупанты на полигонах в ОРДЛО начали интенсивные учения по вождению боевых машин, с преодолением водных преград на штатной технике мотострелковых, гаубично-самоходных и танковых подразделений.

Проводилась огневая подготовка с боевой стрельбой артиллерийских и минометных подразделений и гранатометным расчетов.