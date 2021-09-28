Окупанти розгорнули масштабну призовну кампанію в ОРДЛО – розвідка

Окупанти в ОРДЛО намагаються поповнити ряди незаконних збройних формувань новими бойовиками з числа місцевого населення. Для цього розгорнули масштабну агітаційну кампанію з призову на військову службу.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що у їхніх ЗМІ збільшились обсяги реклами щодо контрактної служби.

Активно працюють пропагандистські групи, призначені для роботи у з’єднаннях і частинах окупантів та в цивільних навчальних закладах і на підприємствах.

За даними розвідки, щоб не допустити зниження рівня укомплектованості підрозділів на передових позиціях, російське командування примушує залишатися на військовій службі тих, у кого завершується термін контракту.

Таким бойовикам не видають документи, що посвідчують особу, зокрема вже оформлені російські паспорти, які зберігаються в штабах з’єднань і частин.

Місяць тому окупанти на полігонах в ОРДЛО почали інтенсивні навчання з водіння бойових машин, з подоланням водних перешкод на штатній техніці мотострілецьких, гаубично-самохідних і танкових підрозділів.

Проводилась вогнева підготовка з бойовою стрільбою артилерійських і мінометних підрозділів і гранатометних розрахунків.