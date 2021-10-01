Появилось видео задержания бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Его забрали в СИЗО в Тбилиси в пятницу, 1 октября.

На видео видно, как политика ведут правоохранители, но на его лице — улыбка.

На задержание Михеила Саакашвили отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Представитель МИД Олег Николенко сообщил, что ведомство пригласило руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания.

Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання громадянина України Міхеіла Саакашвілі в Грузії. До Міністерства закордонних справ запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини такого затримання. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) October 1, 2021

О задержании Саакашвили стало известно вечером 1 октября. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он заявил, что для задержания Саакашвили провели специальную операцию на высшем уровне.

Утром экс-президент Грузии самостоятельно сообщил о своем возвращении на родину. Он начал публиковать видео в Facebook, вероятно, из Батуми, а также посты на грузинском языке.

В 2018 году Саакашвили заочно приговорили в Грузии до шести лет лишения свободы. Его признали виновным в организации нападения на экс-депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.