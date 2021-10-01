Покушение на Шефира: силовики отработали 430 га леса, но оружие не нашли

Правоохранители обработали 430 гектаров леса, где произошло покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате оружия, из которого стреляли в авто, там пока не нашли.

Об этом 1 октября сообщил Денис Монастырский — глава Министерства внутренних дел.

Министр внутренних дел подчеркнул, что дело можно было бы расследовать быстрее, если бы все камеры видеонаблюдения были подключены к системе Безопасная страна. Правоохранительное ведомство будет инициировать этот процесс.

Монастырский заявил, что выводы по делу о покушении на Шефира пока делать рано. Сейчас правоохранители изучают материал, изъятый ​​из камер видеонаблюдения.

— Выводы делать рано. Сейчас изучают видеозаписи с частных видеокамер. И это один из вопросов, который будет поднимать МВД …

Утром 22 сентября в Киевской области обстреляли авто Сергея Шефира — товарища и помощника президента Владимира Зеленского.

Сам Шефир не пострадал, но водитель авто получил три ранения. Ему сделали операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Известно, что в иномарку стреляли из леса. У Министерство внутренних дел уже есть воображаемый портрет злоумышленника.

После покушения СБУ взяла Сергея Шефира под охрану.