Вблизи села Лесники произошло покушение на убийство помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате обстрела пострадал водитель автомобиля. С тремя пулевыми ранениями он не встал из-за руля и самостоятельно доехал до парковки супермаркета.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко.

— Водитель самостоятельно доехал сюда на место и оставил автомобиль, отсюда и была вызвана скорая медицинская помощь.

Других подробностей покушения на Шефира у Лесников Хоменко не раскрыл. По его словам, это может помешать следствию.

Сейчас раненый водитель находится в больнице, где ему делают операцию. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает.

Автомобиль Шефира обстреляли около 10.00 на трассе возле села Лесники Киевской области. Злоумышленники стреляли из леса.

В автомобиль попало более 10 пуль — стрелки целились на левый бок авто. Вероятно, они считали, что за рулем находится сам Шефир, ведь он в основном сам управляет иномаркой.

На обстрел авто Шефира уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Сейчас он находится в США, но сразу после выступления на Генассамблее ООН вернется в Киев.

Все подробности о покушении на Шефира — в материале.