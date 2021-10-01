Замах на Шефіра: силовики опрацювали 430 га лісу, але зброю не знайшли

Правоохоронці опрацювали 430 гектарів лісу, де стався замах на помічника президента України Сергія Шефіра. У результаті зброї, з якої стріляли в авто, там поки не знайшли.

Про це 1 жовтня повідомив Денис Монастирський – очільник Міністерства внутрішніх справ.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що справу можна було б розслідувати швидше, якби всі камери відеоспостереження були підключені до системи Безпечна країна. Правоохоронне відомство ініціюватиме цей процес.

Монастирський заявив, що висновки у справі щодо замаху на Шефіра поки робити зарано. Наразі правоохоронці вивчають матеріал, вилучений з камер відеоспостереження.

– Висновки робити зарано. Наразі вивчають відеозаписи з приватних відеокамер. І це одне з питань, яке буде підіймати МВС…

Вранці 22 вересня у Київській області обстріляли авто Сергія Шефіра – товариша та помічника президента Володимира Зеленського.

Сам Шефір не постраждав, але водій авто дістав три поранення. Йому зробили операцію, наразі його життю нічого не загрожує.

Відомо, що в іномарку стріляли з лісу. Міністерство внутрішніх справ уже має уявний портрет зловмисника.

Після замаху СБУ взяла Сергія Шефіра під охорону.