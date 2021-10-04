От барокко до конструктивизма: восемь архитекторов, сформировавших облик Киева

Образ любого города прежде всего формирует его архитектура, а Киев славится своими самобытными сооружениями.

Архитектуру Киева можно разделить на несколько эпох: здесь ярко переплетается раннее средневековье, от которого до наших дней дошли лишь отдельные памятники и небольшое количество перестроенных зданий. Во времена барокко сформировался собственный архитектурный стиль — украинское барокко.

Далее были классицизм, историзм, эклектика, модерн, конструктивизм и современные течения.

К Международному дню архитектора, который отмечается ежегодно в первый понедельник второго осеннего месяца, и который в этом году приходится на 4 октября, Факты ICTV подготовили подборку архитекторов и их работ, которые благодаря своим сооружениям сформировали современный образ Киева.

Франческо

Бартоломео Растрелли

Стиль: барокко

барокко Годы жизни: 1700-1771

В Украине авторству итальянского архитектора принадлежат два здания — Андреевская церковь и Мариинский дворец. Их художник свел по заказу российской императрицы Елизаветы Петровны.

Мариинский дворец — одна из архитектурных изюминок не только Киева, но и Украины. Цвета, лепнина и формы выдают прекрасный образец барочного стиля, присущего Восточной Европе в XVIII веке.

Растрелли проектировал дворец для фаворита и мужа императрицы Алексея Разумовского.

При строительстве Андреевской церкви Растрелли впервые применил в оформлении фасадов декоративные детали из чугунного литья, нехарактерные для культовых сооружений на территории Восточной Европы. Церковь также знаменита своим иконостасом из липы, покрытым сусальным золотом.

Андрей Меленский

Стиль: ампир

ампир Годы жизни: 1766-1833

Имя этого архитектора малоизвестное в широких кругах, хотя именно ему мы должны быть благодарны, ведь Меленский сделал Киев таким, каким мы его знаем.

В Киев россиянин приехал в 1799 году, как главный архитектор и занялся разработкой районов города и планированием их соединения. Меленский проложил Владимирский спуск, чтобы совместить Печерск с Подолом, а Крещатик сделал будущей главной улицей украинской столицы.

Самое известное сооружение архитектора — Колонна Магдебургского права, возведенная в 1802 году.

Его авторству принадлежит Контрактовый дом на Подоле, Церковь святого Николая на Аскольдовой могиле, Церковь Рождества Христова на Подоле, которая была разрушена коммунистами в 1936 году и восстановлена в 2000-х, Вознесенский Флоровский женский монастырь УПЦ МП, Крестовоздвиженская церковь на Подоле, дом Мазепы и другие.

Викентий Беретти

Стиль: классицизм

классицизм Годы жизни: 1781-1842

В историю Украины архитектор вошел как отец двух образовательных учреждений своего времени — он занялся проектированием и строительством первого высшего образовательного женского заведения в Киеве — Института благородных девиц, который появился в 1843 году и в настоящее время известен как Октябрьский дворец.

А параллельно проходили работы над возведением одной из визитных карточек современного Киева — Красного корпуса Университета святого Владимира (КНУ им. Т. Шевченко).

Но и это не все наследие Беретти — он фактически спроектировал весь университетский квартал, улицу Владимирскую и Бибиковский бульвар (ныне бульвар Тараса Шевченко).

Насладиться своими творениями архитектор не успел, ведь умер на 62-м году жизни, а его дело продолжил сын Александр.

Александр Беретти

Стиль: классицизм

классицизм Годы жизни: 1816-1895

Один из восьми детей Викентия Беретти — Александр продолжил дело своего отца. Он закончил работу над возведением Красного корпуса КНУ и добавил к университетскому ансамблю анатомический театр (ныне Музей медицины) и здание Желтого корпуса — тогдашняя Первая киевская гимназия.

Самой известной работой архитектора является Владимирский собор, который он разработал в соавторстве с Иваном Штромом. Однако, художников постигла неудача — тогда почти законченный собор пошел трещинами и архитектора отстранили от строительных работ.

До конца жизни он больше не брался за работу, но он свел ранее еще несколько знаковых для украинской столицы зданий: на Крещатике, 12, Дом Дипломатической академии на Михайловской площади и Здание бывшего пансиона Левашовой на Владимирской улице.

Владимир Николаев

Стиль: византийский, российский

византийский, российский Годы жизни: 1847-1911

Около ста зданий после себя в Киеве оставил российский архитектор Владимир Николаев.

Среди его работ Колонный зал имени Николая Лысенко (Национальная филармония Украины), Трапезная церковь в Печерской лавре и памятник Богдану Хмельницкому на Софийской площади.

Архитектор построил десятки доходных домов и поместий, наиболее известным сегодня является имение Федора Терещенко — сейчас Киевская картинная галерея, а также усадебный дом Николая Фроммета, Замок барона, Дом Икскюль-Гильденбанда, Дом Гольденберга, Особняк Либермана, Усадьба Гальперина и Шоколадный домик.

Николаев построил также один из красивейших зданий старого Киева — отель Националь на Крещатике, 29/1, но он был уничтожен во время серии спланированных взрывов советской властью во время ухода в 1941 году.

Александр Кобелев

Стиль: ренессанс, неоклассицизм

ренессанс, неоклассицизм Годы жизни: 1860-1942

В архитектурный ансамбль Киева Кобелев добавил два своих проекта — главный корпус Киевского политехнического института и здание Национального банка Украины.

Над проектом нынешнего здания НБУ он работал в соавторстве с Александром Вербицким. Именно благодаря этим двум зодчим в Украине один из самых красивых национальных банков в мире, скорее напоминающий роскошный дворец, нежели финансовое учреждение.

Также его авторству принадлежат еще ряд строительных сооружений, в частности Здание высших женских курсов — сейчас здесь размещено Министерство чрезвычайных ситуаций, а также здание Шестой киевской гимназии.

Владислав Городецкий

Стиль: модерн, псевдоготика

модерн, псевдоготика Годы жизни: 1863-1930

Городецкий, наверное, самый известный киевский архитектор. А еще за свои работы его прозвали киевским Гауди.

Его самые известные работы — Римо-католический костел святого Николая и Дом с химерами, который является бесспорным фаворитом среди киевлян и гостей столицы. Интересно, что возведение Дома с химерами началось после того, как Городецкий поспорил с Кобелевым, что на Банковой, 10 ничего нельзя построить.

Чтобы утереть нос своему коллеге-визави он потратил почти все свое состояние, но все-таки свел здание на крайне неудобной площадке.

Его авторству принадлежат еще Доходный дом с торговым домом Иосифа Кимаера, здание Национального художественного музея и Караимская кенаса на Ярославовом Валу.

Павел Алешин

Стиль: модерн, конструктивизм

модерн, конструктивизм Годы жизни: 1881-1961

Самым известным проектом Алешина является здание Педагогического музея или Дом учителя, который расположен на улице Владимирской. В его стенах в 1917 году размещалась Центральная Рада и принимались судьбоносные для Украины Универсалы. Советская власть, когда отходила из Киева, заложила в здание взрывчатку, но немцы ее обезвредили.

На улице Пилипа Орлика Алешин построил дом, который больше напоминает внешне средневековый замок — это Имение Ковалевского, а на Терещенковской — здание женской Ольгинской гимназии, где размещается учреждение НАН Украины.

Кроме общественных зданий возвел несколько жилых, в частности 1-ый жилой дом врача на Большой Житомирской и 2-ой жилой дом врача на улице Заньковецкой.

По проекту Алешина в соавторстве с Вербицким было построено самое большое киевское здание в стиле конструктивизма — Центральный вокзал.