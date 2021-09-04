Костел святого Николая — история храма и уникального органа

Вечером 3 сентября весь Киев всколыхнула неожиданная новость — горел костел святого Николая, расположенный в Печерском районе столицы.

По словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, огонь не сильно повредил здание, однако уничтожил уникальный орган.

Факты ICTV рассказывают историю костела и интересные факты о самом большом духовом клавишном музыкальном инструменте.

От хозяйственного помещения к сегодняшнему дню

Киевский архитектор Владислав Городецкий строил костел святого Николая в течение 1899-1909 годов. Согласно проекту Станислава Валовского, храм строили в неоготическом стиле — разрешение и средства для этого предоставил граф Владислав Михал Пий Браницкий.

В 1936 году здание закрыли, после чего костел использовали как хозяйственное помещение. В 1978 году храм отдали Дому органной музыки — тогда же в Чехословакии заказали орган компании Rieger-Kloss. В 1981 году реставрацию костела святого Николая завершили, после чего начал действовать концертный зал.

Во время периода независимости Украины храм использовали Национальный дом органной и камерной музыки Украины (для концертов) и парафия Святого Николая Римско-католической церкви в Украине (для богослужения религиозной общины).

Уникальный орган

Внутри костела святого Николая расположен уникальный духовой клавишный музыкальный инструмент — орган. По словам министра культуры Ткаченко, он полностью уничтожен огнем.

В 1978 году в Чехословакии заказали орган компании Rieger-Kloss. Музыкальный инструмент создали специально для концертного зала в костеле и установили через год на месте главного алтаря.

Орган имел 55 регистров, три мануала, педаль, 3 945 труб. Самый большой духовой клавишный музыкальный инструмент называли одним из лучших в Украине.

Неожиданный пожар

Вечером 3 сентября возле помещения костела святого Николая собралась большая толпа. Выяснилось, что в здании возник пожар, который пытались ликвидировать спасатели около часа.

Огонь распространился на два этажа храма и кровлю, органный зал сильно поврежден, а в центральном зале упала огромная люстра.

Пламя уничтожило уникальный музыкальный духовой инструмент — орган, который был единственным действующим в Европе.

Значительных повреждений здания костела удалось избежать. Правоохранители начали расследование, которое позволит установить точную причину возгорания.