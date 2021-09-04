Костел святого Николая — история храма и уникального органа

Вечером 3 сентября весь Киев всколыхнула неожиданная новость — горел костел святого Николая, расположенный в Печерском районе столицы.
По словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, огонь не сильно повредил здание, однако уничтожил уникальный орган.
Факты ICTV рассказывают историю костела и интересные факты о самом большом духовом клавишном музыкальном инструменте.
От хозяйственного помещения к сегодняшнему дню
Киевский архитектор Владислав Городецкий строил костел святого Николая в течение 1899-1909 годов. Согласно проекту Станислава Валовского, храм строили в неоготическом стиле — разрешение и средства для этого предоставил граф Владислав Михал Пий Браницкий.
В 1936 году здание закрыли, после чего костел использовали как хозяйственное помещение. В 1978 году храм отдали Дому органной музыки — тогда же в Чехословакии заказали орган компании Rieger-Kloss. В 1981 году реставрацию костела святого Николая завершили, после чего начал действовать концертный зал.
Во время периода независимости Украины храм использовали Национальный дом органной и камерной музыки Украины (для концертов) и парафия Святого Николая Римско-католической церкви в Украине (для богослужения религиозной общины).
Уникальный орган
Внутри костела святого Николая расположен уникальный духовой клавишный музыкальный инструмент — орган. По словам министра культуры Ткаченко, он полностью уничтожен огнем.
В 1978 году в Чехословакии заказали орган компании Rieger-Kloss. Музыкальный инструмент создали специально для концертного зала в костеле и установили через год на месте главного алтаря.
Орган имел 55 регистров, три мануала, педаль, 3 945 труб. Самый большой духовой клавишный музыкальный инструмент называли одним из лучших в Украине.
Неожиданный пожар
Вечером 3 сентября возле помещения костела святого Николая собралась большая толпа. Выяснилось, что в здании возник пожар, который пытались ликвидировать спасатели около часа.
Огонь распространился на два этажа храма и кровлю, органный зал сильно поврежден, а в центральном зале упала огромная люстра.
Пламя уничтожило уникальный музыкальный духовой инструмент — орган, который был единственным действующим в Европе.
Значительных повреждений здания костела удалось избежать. Правоохранители начали расследование, которое позволит установить точную причину возгорания.