Президент Украины Владимир Зеленский 5 октября вернул на доработку в Верховную Раду закон о виртуальных активах, направленный на легализацию криптовалют в Украине.

Глава государства предлагает народным избранникам отнести регулирования обращения виртуальных активов в компетенцию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Так, Зеленский считает, что положения закона не соответствуют конституционным требованиям. Также они не обеспечивают прозрачных условий для участников рынка криптовалют, что не будет способствовать надлежащему обеспечению их прав.

Как сообщают в Офисе президента, согласно закону, регулирование рынка виртуальных активов осуществляют различные государственные органы, в зависимости от вида таких активов, в частности путем создания нового органа центральной исполнительной власти.

— В то де время мировой опыт предполагает, что регулирование деятельности по организации торговли, обмена и хранения виртуальных активов, предназначенных для инвестирования, осуществляют именно регуляторы финансовых рынков для защиты инвесторов, недопущение мошенничества и предотвращения создания финансовых пирамид с использованием виртуальных активов, — говорится в сообщении.

Также в ОП отмечают, что создание нового центрального органа исполнительной власти, как предусмотрено этим законом, требуют значительных затрат из государственного бюджета, источники покрытия которых еще не определены.

Поэтому президент вернул документ в парламент с предложением внести изменения, согласно которым функции государственного регулирования должны исполнять НКЦБФР и Национальный банк Украины.

8 сентября 2021 года Верховная Рада приняла в целом закон о легализации рынка криптовалют (закон о виртуальных активах).

Соответствующий документ должен законодательно урегулировать статус виртуальных активов и способствовать детенизации рынка криптовалют в стране.

Действие закона будет распространяться, в частности, на предоставление услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, если субъекты их предоставления имеют зарегистрированное местонахождение или постоянное представительство в Украине.

В то же время действие документа не будет распространяется на правоотношения, связанные с выпуском, обращением, хранением и погашением электронных денег.

Кроме того, документ должен позволить украинским блокчейн-компаниям легализовать бизнес и официально работать с банковской системой.

Согласно закону, регулятором рынка будет Минцифры, а в отдельных случаях — НБУ или Нацкомиссия по ценным бумагам.