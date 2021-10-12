Крым превращается в ядерный отстойник России — начальник ГУР

Тактическое ядерное оружие России в Крыму, намерения оккупантов относительно размещения там установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применение технологий, связанных с ядерным оружием — все это угрожает полуострову экологической катастрофой, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

– Это может превратить Крым в ядерный отстойник. Экологическая ситуация в целом в регионе будет под угрозой, — отметил главный военный разведчик.

По его словам, с 1999 года РФ резко изменила ядерные положения Концепции национальной безопасности, и постоянно угрожает применением такого оружия, создавая атмосферу так называемого ядерного психоза как у себя, так и у соседей.

— В лучших традициях холодной войны режим Путина достигает психологического эффекта так называемой балансировки ряда стран “на грани войны”. Ядерные маневры России в Арктике, ядерные угрозы странам Восточной Европы, а также программа ядерного развертывания в Крыму, что создает проблемы всему Черноморскому региону — это единый фронт нестабильности и неуверенности, — отметил Буданов.

Поэтому для противодействия таким намерениям РФ и во избежание экологической катастрофы в Крыму, по его мнению, Украина должна консолидировать усилия всех стран Черноморского региона и Восточной Европы, поскольку поставлено на карту будущее не только Крыма и Украины, но и всей Европы.

В конце сентября заместитель постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Юрий Витренко на заседании Генассамблеи ООН заявил, что Россия планирует разместить в Крыму установки по обогащению оружейного урана, чем нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

Такие действия Москвы непосредственно угрожают режиму нераспространения ядерного оружия.