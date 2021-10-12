Крим перетворюється у ядерний відстійник Росії – начальник ГУР

Тактична ядерна зброя Росії в Криму, наміри окупантів щодо розміщення там установки зі збагачення урану, виробництво матеріалів подвійного призначення і застосування технологій, пов’язаних з ядерною зброєю – усе це загрожує півострову екологічною катастрофою, вважає начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

– Це може перетворити Крим у ядерний відстійник. Екологічна ситуація в цілому у регіоні буде під загрозою, – наголосив головний воєнний розвідник.

За його словами, з 1999 року РФ різко змінила ядерні положення Концепції національної безпеки, і постійно погрожує застосування такої зброї, створюючи атмосферу так званого ядерного психозу як у себе, так і в сусідів.

– У кращих традиціях холодної війни режим Путіна досягає психологічного ефекту так званого балансування низки країн “на межі війни”. Ядерні маневри Росії в Арктиці, ядерні погрози країнам Східної Європи, а також програма ядерного розгортання в Криму, що створює проблеми всьому Чорноморському регіону, – це єдиний фронт нестабільності та непевності, – наголосив Буданов.

Тому для протидії таким намірам РФ та уникнення екологічної катастрофи в Криму, на його думку, Україна має консолідувати зусилля всіх країн Чорноморського регіону та Східної Європи, оскільки поставлено на карту майбутнє не лише Криму та України, але й усієї Європи.