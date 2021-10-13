ПА НАТО закликала підтримати зусилля України для прискорення вступу до НАТО

Парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн підтримати зусилля України для прискорення вступу до НАТО. Про це повідомив Єгор Чернєв – народний депутат та голова української делегації у Парламентській асамблеї Північноатлантичного Альянсу.

За словами Чернєва, ПА НАТО ухвалила антиросійську резолюцію, врахувавши правки української сторони. У документі міжпарламентський орган НАТО визнає Росію загрозою безпеці.

Також РФ звинувачують у порушенні міжнародного права, агресії проти сусідніх країн, поширенні фейків, втручанні у внутрішню політику та вибори інших країн, політичних вбивствах, гібридній війні проти Заходу, військових провокаціях, корупції у міжнародній політиці тощо.

– Резолюція настільки жорстка, що якщо перекласти її з дипломатичної мови на людську, то Росія постає в ній у якості справжньої імперії зла, – стверджує Єгор Чернєв.

Делегати ПА Північноатлантичного Альянсу закликають запровадити додаткові санкції проти РФ та наполягають, що жодного бізнесу з цією країною бути не може.

Асамблея зауважує, що у Стратегічній концепції НАТО потрібно зосередитися на зміцненні оборони НАТО та стримуванні Росії.

Єгор Чернєв відзначив, що резолюції ПА НАТО враховуються у штаб-квартирі НАТО та урядах країн-учасниць. Тож поточну сесію для української сторони можна вважати вдалою.

Вступ України до НАТО

У серпні заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане запевнив, що рішення щодо вступу України до Альянсу уже підтверджене на найвищому рівні.

Він закликав український уряд готуватися до вступу, але зауважив, що рішення залежить від стану реформ і політичного консенсусу.

Джоане закликав Україну виконувати Річну національну програму, яку Володимир Зеленський затвердив ще у травні 2020 року. Саме у ній закріплені цілі та пріоритетні завдання для євроатлантичної інтеграції України.