Решение подтверждено на самом высоком уровне: Джоанэ о вступлении Украины и Грузии в НАТО

Решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО было подтверждено на самом высоком уровне. Об этом напомнил заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ.

Он назвал политику открытых дверей одной из самых успешных в истории НАТО и призвал Украину готовиться к вступлению в Альянс.

— Решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО есть. Это было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе. Я призываю наших украинских друзей придерживаться курса и продолжать готовиться через внутренние реформы, которые все еще нужны для принятия дальнейших решений, — сообщил Джоанэ.

Заместитель генсека НАТО добавил, что вступление в Альянс зависит от совокупности факторов, среди которых как состояние реформ, так и политический консенсус.

Поэтому он призвал страны, которые хотят стать членами НАТО, придерживаться курса реформ и продолжать сотрудничество с Альянсом на как можно большем количестве фронтов.

В частности, заместитель генсека объяснил, что когда речь идет о НАТО, то больше всего Альянс интересуют вопросы реформирования институтов национальной безопасности, управления и контроля, совместимости в Вооруженных силах, гражданского контроля, политического контроля, парламентского надзора, реформы сектора разведки.

Есть в этом перечне и борьба с коррупцией и реформирование судебной системы.

Отвечая на вопрос о том, какое значение для НАТО при принятии решения о Плане действий по членству Украины в НАТО имеет российский фактор, заместитель генсека заявил:

— Никто не имеет права диктовать своим соседям или кому-то другому в Европе, какую судьбу им выбирать. Это то, что является сущностью того, кто мы есть и что мы представляем.

В июне этого года на саммите НАТО подтвердили решение 2008 года о намерении в будущем принять Украину в Альянс. Но Киеву нужно сосредоточиться на реформах.

Страны НАТО считают, что успех широких и необратимых изменений, среди которых борьба с коррупцией, реформы по децентрализации, основанные на демократических ценностях, будет решающим для того, чтобы заложить основу для процветающей и мирной Украины.