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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Укрпочта объявила о повышении тарифов на доставку

Укрпочта объявила о повышении тарифов на доставку

В начале зимнего сезона Укрпочта повысит тарифы на доставку отправлений на 15%.

С 1 декабря 2021 тарифы на услуги компании Укрпочта, которые уже утвердила Национальная комиссия, вырастут.

Именно она осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Минимальные тарифы Укрпочты вырастут следующим образом:

  • на пересылку писем и почтовых карточек — с 13 до 15 грн;
  • на бандероли — с 19,50 до 22,5 грн;
  • за заказное отправление — с 9,5 до 11 грн.

Укрпочта объявила о повышении тарифов на доставку

Стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины останется на уровне 30 грн за 1 кг — 5 грн.

Укрпочта объявила о повышении тарифов на доставку

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Укрпочта объявила о повышении тарифов на доставку

Больше ознакомиться с графиком работы любого отделения в любом городе можно по ссылке.

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