Укрпочта объявила о повышении тарифов на доставку

В начале зимнего сезона Укрпочта повысит тарифы на доставку отправлений на 15%.
С 1 декабря 2021 тарифы на услуги компании Укрпочта, которые уже утвердила Национальная комиссия, вырастут.
Именно она осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Минимальные тарифы Укрпочты вырастут следующим образом:
- на пересылку писем и почтовых карточек — с 13 до 15 грн;
- на бандероли — с 19,50 до 22,5 грн;
- за заказное отправление — с 9,5 до 11 грн.
Стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины останется на уровне 30 грн за 1 кг — 5 грн.
Больше ознакомиться с графиком работы любого отделения в любом городе можно по ссылке.