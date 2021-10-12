Укрпочта объявила о повышении тарифов на доставку

В начале зимнего сезона Укрпочта повысит тарифы на доставку отправлений на 15%.

С 1 декабря 2021 тарифы на услуги компании Укрпочта, которые уже утвердила Национальная комиссия, вырастут.

Именно она осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Минимальные тарифы Укрпочты вырастут следующим образом:

на пересылку писем и почтовых карточек — с 13 до 15 грн;

на бандероли — с 19,50 до 22,5 грн;

за заказное отправление — с 9,5 до 11 грн.

Стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины останется на уровне 30 грн за 1 кг — 5 грн.

Больше ознакомиться с графиком работы любого отделения в любом городе можно по ссылке.