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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Укрпошта оголосила підвищення тарифів на доставку

Укрпошта оголосила підвищення тарифів на доставку

На початку зимового сезону Укрпошта підвищить тарифи на доставку відправлень на 15%.

З 1 грудня 2021 року тарифи на послуги компанії Укрпошта зростуть, що затвердила Національна комісія.

Саме вона що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Мінімальні тарифи Укрпошти зростуть наступним чином:

  • на пересилання листів та поштових карток – з 13 до 15 грн;
  • на бандеролі – з 19,50 до 22,5 грн;
  • за рекомендоване відправлення – з 9,5 до 11 грн.

Укрпошта оголосила підвищення тарифів на доставку

Вартість посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг у межах України залишиться на рівні 30 грн, за 1 кг – 5 грн.

Укрпошта оголосила підвищення тарифів на доставку

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Укрпошта оголосила підвищення тарифів на доставку

Більше ознайомитися із графіком роботи будь-якого відділення у будь-якому місті можна за посиланням.

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