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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Это международный терроризм: в ТКГ прокомментировали захват представителей ОБСЕ

ОБСЄ

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе отреагировала на захват в заложники членов миссии ОБСЕ сепаратистами в оккупированной Горловке. Украинская сторона назвала такие действия международным терроризмом.

— Украинская делегация в ТКГ констатирует: российские вооруженные формирования перешли к захвату заложников. Содержание международных наблюдателей вооруженными лицами имеет признаки международного терроризма.

Делегация Украины в ТКГ призывает международное сообщество, в частности государств-участников нормандской четверки (Украина, Россия, Германия, Франция), отреагировать на действия российской стороны.

Представители Украины в ТКГ обращают внимание на то, что Россия своими действиями пытается вытеснить миссию ОБСЕ с оккупированных территорий.

В связи с ситуацией украинская сторона постоянно контактирует с представительством ОБСЕ в Вене и СММ ОБСЕ.

Боевики захватили в заложники представителей миссии ОБСЕ в городе Горловка Донецкой области, которое сейчас не контролируется украинским правительством.

Двое мужчин пришли в гостиницу и сообщили, что представителям ОБСЕ запрещено покидать территорию отеля. Запрет будет действовать, пока украинская сторона не освободит захваченного ранее члена вооруженных формирований.

По данным украинской стороны в ТКГ, речь идет о гражданине РФ Андрее Косяке. Его подозревают в убийстве, также у него изъяли оружие и боеприпасы.

Подробнее о захвате в заложники представителей ОБСЕ — в материале.

Фото: Depositphotos

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