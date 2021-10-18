Це міжнародний тероризм: у ТКГ прокоментували захоплення представників ОБСЄ

Українська делегація у Тристоронній контактній групі відреагувала на захоплення у заручники членів місії ОБСЄ сепаратистами в окупованій Горлівці. Українська сторона назвала такі дії міжнародним тероризмом.

– Українська делегація у ТКГ констатує: російські збройні формування перейшли до захоплення заручників. Утримання міжнародних спостерігачів озброєними особами має ознаки міжнародного тероризму.

Делегація України у ТКГ закликає міжнародну спільноту, зокрема держав-учасниць нормандської четвірки (Україна, Росія, Німеччина, Франція), відреагувати на дії російської сторони.

Представники України у ТКГ звертають увагу на те, що Росія своїми діями намагається витіснити місію ОБСЄ з окупованих територій.

У зв’язку з ситуацією українська сторона постійно контактує з представництвом ОБСЄ у Відні і СММ ОБСЄ.

Бойовики захопили у заручники представників місії ОБСЄ у місті Горлівка Донецької області, яке наразі не контролюється українським урядом.

Двоє чоловіків прийшли до готелю і повідомили, що представникам ОБСЄ заборонено покидати територію готелю. Заборона діятиме, поки українська сторона не звільнить захопленого раніше члена збройних формувань.

За даними української сторони в ТКГ, йдеться про громадянина РФ Андрія Косяка. Його підозрюють у вбивстві, також у нього вилучили зброю та боєприпаси.

Детальніше про захоплення у заручники представників ОБСЄ – у матеріалі.