Эвакуированные из лагерей беженцев в Сирии украинцы вернулись в Киев во вторник, 19 октября. В столицу вернули украинку с четырьмя детьми, которые почти три года провели в закрытом лагере Родж в Сирии. Сама женщина родом из Крыма.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что это уже четвертая спецоперация по эвакуации граждан Украины с конца 2020 года. Она состоялась при помощи почетного консула Украины в Эрбиле доктора Фархана.

— В 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях — Аль Холл и Родж, на территории северо-восточной Сирии (Сирийского Курдистана, — Ред.) находятся граждане Украины (женщины и дети), — написала Маляр на своей странице в Facebook.

Она добавила, что планируется пятая финальная операция по эвакуации, чтобы полностью вывезти граждан Украины из северо-восточной Сирии.

Сейчас там остается 11 семей граждан Украины. Все они вывезены из лагеря Аль Холл, подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине.

В июне первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова сообщила, что на родину вернулись семеро украинцев из лагеря беженцев в Сирии. Они несколько лет провели в ужасных нечеловеческих условиях.