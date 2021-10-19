Евакуйовані з таборів біженців у Сирії українці повернулися до Києва у вівторок, 19 жовтня. До столиці повернули українку з чотирма дітьми, які майже три роки пробули у закритому таборі Родж у Сирії. Сама жінка походить з Криму.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що це вже четверта спецоперація з евакуації громадян України із кінця 2020 року. Вона відбулась за допомоги почесного консула України в Ербілі доктора Фархана.

— У 2017 році стало відомо, що у двох закритих таборах – Аль Холл і Родж, на території північно-східної Сирії (Сирійського Курдистану, – Ред.) перебувають громадяни України (жінки та діти), – написала Маляр на своїй сторінці у Facebook.

Вона додала, що планується п’ята фінальна операція з евакуації, щоб повністю вивезти громадян України з північно-східної Сирії.

Наразі там залишається 11 родин громадян України. Всі вони вивезені з табору Аль Холл, підготовлені до евакуації, але перебувають на карантині.

У червні перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила, що на батьківщину повернулися семеро українців із табору біженців у Сирії. Вони кілька років провели в жахливих нелюдських умовах.