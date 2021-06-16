Семеро граждан Украины вернулись на родину из лагеря беженцев в Сирии. Они несколько лет провели в ужасных нечеловеческих условиях.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

В частности, в Украину удалось вернуть семью — женщину с семью детьми.

Джапарова отметила, что они несколько лет провели в лагерях для беженцев закрытого типа на северо-восточной Сирии в ужасных нечеловеческий условиях, где ценность жизни ничего не стоит.

По ее словам, МИД Украины совместно с другими профильными ведомствами продолжает работу над тем, чтобы скоро встретить всех украинских женщин и детей, которые до сих пор остаются в таких лагерях.

— Своих не бросаем — часто говорит Дмитрий Кулеба. Для дипломатов и консулов ​​- это не пустой лозунг, а профессиональная задача, — объяснила заместитель главы МИД.

Также Джапарова отметила, что это момент, когда чувствуешь гордость за свою страну и коллег, благодаря которым решаются сложные задачи.

По ее мнению, такие моменты есть горючим для движения вперед всей страны, особенно когда речь идет о защите наших граждан.

Девять украинцев вернулись из Сирии

В ночь на 1 января 2021 года завершилась операция по эвакуации украинских граждан из Сирии.

Так, девять граждан, две женщины и семеро детей, находились в лагерях для беженцев на территории северо-восточной Сирии.

Для возврата украинцев домой было привлечено дипломатов и спецслужбы.

Источник: Эмине Джапарова