Семеро граждан Украины вернулись на родину из лагеря беженцев в Сирии. Они несколько лет провели в ужасных нечеловеческих условиях.
Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.
В частности, в Украину удалось вернуть семью — женщину с семью детьми.
Джапарова отметила, что они несколько лет провели в лагерях для беженцев закрытого типа на северо-восточной Сирии в ужасных нечеловеческий условиях, где ценность жизни ничего не стоит.
По ее словам, МИД Украины совместно с другими профильными ведомствами продолжает работу над тем, чтобы скоро встретить всех украинских женщин и детей, которые до сих пор остаются в таких лагерях.
— Своих не бросаем — часто говорит Дмитрий Кулеба. Для дипломатов и консулов - это не пустой лозунг, а профессиональная задача, — объяснила заместитель главы МИД.
Также Джапарова отметила, что это момент, когда чувствуешь гордость за свою страну и коллег, благодаря которым решаются сложные задачи.
По ее мнению, такие моменты есть горючим для движения вперед всей страны, особенно когда речь идет о защите наших граждан.
Девять украинцев вернулись из Сирии
В ночь на 1 января 2021 года завершилась операция по эвакуации украинских граждан из Сирии.
Так, девять граждан, две женщины и семеро детей, находились в лагерях для беженцев на территории северо-восточной Сирии.
Для возврата украинцев домой было привлечено дипломатов и спецслужбы.
Источник: Эмине Джапарова