Из-за дефицита угля, а затем и электричества, Китай прибег к веерным отключениям всех без разбора — и населения, и промышленности.

А что же Украина? Каждая зима для нас и без того становится настоящим испытанием. Угля собственной добычи хронически не хватает, а газ сейчас просто золотой.

Из-за недостатка топлива в стране простаивают уже 20 энергоблоков теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей. На их складах угля в четыре раза меньше, чем предполагал утвержденный Министерством энергетики план.

Летом у энергетиков просто не было денег, чтобы купить топливо. Из-за катастрофического падения цен на электричество.

Трипольская ТЭС — крупнейший производитель электроэнергии в столичном регионе. Она имеет шесть энергоблоков, но за последние годы работали одновременно максимум три. Здешние котлы проектировались под антрацит, а он почти весь остался на оккупированных территориях Донбасса.

Модернизированные блоки сейчас работают на газовом угле с Львовско-Волынского бассейна, а он совсем другой. При длительном хранении окисляется, фактически медленно горит.

Шахта Межиричанская — одно из немногих государственных угольных предприятий, которому хоть как-то удается сводить концы с концами.

В общем львовский уголь — посредственного качества. Но для сжигания на электростанциях вполне годится.

За такой ​​каторжный труд раньше люди держались за хорошую зарплату. Сейчас же преимущественно из-за “любви к искусству”. Зарплату в полном объеме здесь пока выплатили только за июнь.

Электричество и необходимые материалы государственные шахты покупают по рыночной стоимости, а уголь продают по рекомендованной правительством цене.

Разницу будто бы должно покрывать правительство, но бюджетных средств на это всегда не хватает.

Сейчас Межиричанской шахте нужны 5 млн грн на подготовку новой лавы. Если найти их вовремя не удастся, добыча угля на шахте упадет уже в ближайшие месяцы.

Несмотря на огромные цены, импорт — единственная надежда для украинских энергетиков.

Чиновники пока не рассматривают возможность импорта электроэнергии из Беларуси или России. Однако эксперты не слишком верят таким заверениям, ведь другого варианта не замерзнуть может просто не остаться.

Грозят ли украинцам этой зимой веерные отключения электричества? Возможно, но не обязательно. Все будет зависеть от погоды и добросовестности поставщиков топлива.