Через дефіцит вугілля, а відтак і електрики, китайська влада вдалася до віялових відключень усіх без розбору – і населення, і промисловості.

А що ж Україна? Кожна зима для нас і без того стає справжнім випробуванням. Вугілля власного видобутку хронічно не вистачає, а газ нині просто золотий.

Через нестачу палива в країні простоюють вже 20 енергоблоків теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей. На їхніх складах вугілля вчетверо менше, ніж передбачав затверджений Міністерством енергетики план.

Влітку енергетики просто не мали грошей, аби купити паливо. Через катастрофічне падіння цін на електрику.

Трипільська ТЕС – найбільший виробник електроенергії в столичному регіоні. Вона має шість енергоблоків, але за останні роки працювали одночасно максимум три. Тутешні котли проектувалися під антрацит, а він майже весь залишився на окупованих територіях Донбасу.

Модернізовані блоки нині працюють на газовому вугіллі з Львівсько-Волинського басейну, а воно зовсім інше. При тривалому зберіганні окислюється, фактично поволі горить.

Шахта Межирічанська – одне з небагатьох державних вугільних підприємств, якому хоч якось вдається зводити кінці з кінцями.

Загалом львівське вугілля – посередньої якості. Але для спалювання на електростанціях цілком годиться.

За таку каторжну працю раніше люди трималися через гроші. Нині ж більше з “любові до мистецтва”. Зарплату в повному обсязі тут наразі виплатили тільки за червень.

Електрику та необхідні матеріали державні шахти купують за ринковою вартістю, а вугілля продають за рекомендованою урядом ціною.

Різницю ніби має покривати уряд, але бюджетних коштів на це завжди не вистачає.

Наразі Межирічанській шахті потрібні 5 млн грн на підготовку нової лави. Якщо знайти їх вчасно не вдасться, видобуток вугілля на шахті впаде вже в найближчі місяці.

Попри шалені ціни, імпорт – єдина надія для українських енергетиків.

Урядовці наразі не розглядають можливість імпорту електроенергії з Білорусі чи Росії. Однак експерти не надто вірять таким запевненням, адже іншого варіанту не замерзнути може просто не лишитися.

Чи загрожують українцям цієї зими віялові відключення електрики? Можливо, але не обов’язково. Все залежатиме від погоди та сумлінності постачальників палива.