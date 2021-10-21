На подключение к отоплению всех жилых домов Киева понадобится неделя. Система теплоснабжения столицы достаточно большая и мощная, поэтому нужно именно столько времени.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев во время заседания Киевсовета.

— Уже вышло распоряжение КГГА о начале отопительного сезона с 23 октября. Все технические мероприятия по подготовке выполнены, и с субботы начнем запуск системы. Система теплоснабжения Киева достаточно большая и мощная, поэтому на плановый запуск необходимо около семи дней. В каждом районе составлен график запуска домов, — объяснил он.

Петр Пантелеев напомнил, что отопительный сезон Киеве начался с 1 октября в учреждениях социальной сферы: школах, детских садах, больницах. По его словам, объекты подключаются по заявкам главных врачей или руководителей других учреждений.

Отопительный сезон в Киеве начнется с субботы 23 октября. Но из-за роста стоимости газа изменились тарифы на тепло в столице для коммерческих и бюджетных учреждений, а также — религиозных организаций.

Для бытовых потребителей цена не изменилась. То есть киевляне, как и в прошлом сезоне, будут платить 1 654 грн за 1 Гкал тепла.

А вот цена закупки газа для нужд бюджетных учреждений, коммерческих и религиозных организаций в октябре выросла почти до 25 тыс. грн с НДС/тыс. куб. м.