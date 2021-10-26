Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что решение Апелляционного суда в Амстердаме относительно возвращения экспонатов выставки Крым. Золотой остров в Черном море — правильное, поскольку в Украину вернется часть нашего национального кода.

По его словам, скифское золото, которое является частью национального кода и реликвией о тысячах лет истории, вернется домой — в Украину.

— Мы вернем себе не просто музейные экспонаты, а реликвии, которые свидетельствуют о тысячах лет истории, — сказал он.

По словам Кулебы, дипломаты ведомства вместе с представителями Минюста и Минкультуры несколько лет стремились вернуть скифское золото в Украину. Министр добавил, что Украина победила и добилась справедливости.

Сегодня, 26 октября, Апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть скифское золото Украине. Российская Федерация после временной оккупации заявила о своих якобы правах на часть коллекции, принадлежащей музеям Крыма.

Нидерланды не поддерживают действия России, которые правительство РФ совершило после открытия выставки в музее Амстердама. Поэтому возник вопрос, кому нужно вернуть коллекцию, состоящую из 565 музейных реликвий, общая страховая стоимость которых составляет €10 млн.