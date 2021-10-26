Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що рішення Апеляційного суду в Амстердамі щодо повернення експонатів виставки Крим. Золотий острів у Чорному морі – правильне, оскільки до України повернеться частина нашого національного коду.

За його словами, скіфське золото, яке є частиною національного коду та реліквією про тисячі років історії, повернеться додому – в Україну.

– Ми повернемо собі не просто музейні експонати, а реліквії, які свідчать про тисячі років історії, – сказав він.

За словами Кулеби, дипломати відомства разом із представниками Мін’юсту та Мінкультури декілька років прагнули повернути скіфське золото до України. Міністр додав, що Україна перемогла та досягла справедливості.

Сьогодні, 26 жовтня, Апеляційний суд в Амстердамі ухвалив рішення повернути скіфське золото Україні. Російська Федерація після тимчасової окупації заявила про свої нібито права на частину колекції, яка належить музеям Криму.

Нідерланди не підтримують дії Росії, які уряд РФ здійснив після відкриття виставки у музеї Амстердама. Тому постало питання, кому потрібно повернути колекцію, що складається з 565 музейних реліквій, загальна страхова вартість яких становить €10 млн.