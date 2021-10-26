Украина впервые применила на Донбассе турецкие ударные дроны Bayraktar TB2

Украинские военные впервые с момента взятия на вооружение применили на Донбассе по основному назначению турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.

Дроны Bayraktar TB2 задействовали для уничтожения вражеской артиллерии.

Волонтер Роман Доник обнародовал видео обстрела.

– Ударные дроны Bayraktar были впервые задействованы для уничтожения вражеской артиллерии. Сегодня боевики с максимально возможной дальности (15+ км) обстреляли поселение Гранитное в Донецкой области, – подписал видео Доник.

По его словам, обычными средствами обнаружить батарею не смогли из-за дальности. Кроме того, наемники начали массированные обстрелы.

— В ответ на сохранение жизни воинов и гражданского населения была поднята БПЛА Bayraktar, обнаружена батарея, и ракета уничтожила одну пушку, — написал волонтер.

Эту информацию подтвердил журналист Юрий Бутусов.

– Запомните этот исторический день! 26 октября 2021 – первое боевое применение ударных беспилотников Bayraktar на Донбассе! Сегодня батарея российских гаубиц Д-30 начала очередной обстрел позиций украинской 93-й механизированной бригады в Гранитном районе, — написал Бутусов.

Он добавил, что приказ на удар Bayraktar в ответ на российский огонь дал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Источник: Роман Доник