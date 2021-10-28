Недавно в Украине появилось фейковое приложение Дія, благодаря которому правонарушители могли украсть данные своих пользователей. Приложение могло получить доступ к банковским картам и информации на мобильном устройстве.

Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник. По его словам, это приложение предлагали детям и подросткам для подделки паспортов.

Он подчеркнул, что фейковое приложение оформлено по подобному дизайну, однако оно не имеет ничего общего с настоящей Дією. Приложение-подделка не может подключиться к реестру реальных документов.

– Приложение получает доступ к банковским данным, информации в телефоне, начиная от сообщений и звонков, – рассказал Баник.

Кроме того, за использование фальшивого документа в фейковом приложении, в частности, для покупки алкоголя или сигарет, можно получить штраф до 34 тыс. грн или условный срок.

По словам Баника, документы в приложении Дія определены как полноценные аналоги паспортов, поэтому на него распространяется такое же наказание за подделку.

Накануне правоохранители выяснили, что фейковое приложение Дія разработал житель Запорожской области.