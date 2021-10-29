Молодому хакеру, який створив фейковий аналог застосунку Дія, запропонували стажування у Міністерстві цифрової трансформації.

Однак це не скасовує того, що він має понести відповідальність за підробку. Познайомити хлопця з очільником Мінцифри Михайлом Федоровим вирішив екс-заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

– Йому сподобалася ідея про перевиховання в ІТ. Він вирішив її підтримати, організувавши нам зустріч, – зазначив Федоров.

Федоров наголосив, що хлопець виявився сором’язливим, але дуже розумним і начитаним. Тому йому вирішили дати шанс виправитися.

До суду 21-річний мешканець Запорізької області буде працювати у міністерстві над кількома завданнями, які мають суспільне значення. Він створить різні дизайни соціальної реклами за вакцинацію та проти вживання алкоголю серед молоді.

У хлопця навіть буде наставник.

– І не намагайтеся більше нічого підробляти. Цей канал потрапляння до Мінцифри більше не працює, – пожартував Федоров.

Фейковий додаток Дія з’явився в Україні нещодавно, за дизайном він схожий на оригінал. Його пропонували, зокрема, неповнолітнім для підробки паспортів, а також для створення фальшивих сертифікатів про вакцинацію.

Кіберполіція швидко знайшла розробника програмного забезпечення. Ним виявився 21-річний хлопець з Запорізької області. За посилання на додаток він отримував 100 грн – гроші надходили на рахунок його сестри.

У хакера вилучили мобільні телефони, банківські карти та комп’ютерну техніку.