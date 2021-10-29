Мы не наступаем, а отвечаем: Зеленский о применении ВСУ Bayraktar в ООС

Вооруженные Силы Украины используют существующее у них вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и только в ответ на нарушение режима тишины на Донбассе со стороны противника.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с прессой в Одессе в пятницу, 29 октября.

На вопрос журналистов относительно реакции некоторых стран на применение украинскими военными беспилотника Bayraktar в районе проведения Операции объединенных сил он отметил, что Украина не наступает, а только отвечает.

— Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно долгу и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем. Кстати, мы отвечаем согласно договоренностям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что беспилотные летательные аппараты Украина использует только для защиты.

26 октября украинские военные впервые с момента взятия на вооружение применили на Донбассе турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. Дроны Bayraktar TB2 задействовали для уничтожения вражеской артиллерии.

Позже МИД Германии выразил обеспокоенность применением ВСУ беспилотников на Донбассе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ на это напомнил, что Украина ничего не нарушала, а в Германии в первую очередь должны быть обеспокоены российской агрессией, в частности тем, что оккупационные войска убивают наших защитников и обстреливают украинские позиции.