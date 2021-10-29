29 жовтня окупанти обстріляли українські позиції поблизу Причепилівки Луганської області з автоматичних станкових гранатометів.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Лікарі повідомляють, що стан військового ЗСУ – середньої важкості.

Наразі українські підрозділи тримають ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил під контролем.

Упродовж минулої доби окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню, п’ять із яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Двоє військовослужбовців дістали поранень. Вони у стані середньої важкості перебувають у лікувальному закладі.

Щоб змусити противника припинити обстріли, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, зазначають у прес-службі ООС, 28 жовтня у Луганській області лінію розмежування перетнув ворожий безпілотник, ймовірно, Орлан-10.

Джерело: Штаб ООС