29 жовтня окупанти обстріляли українські позиції поблизу Причепилівки Луганської області з автоматичних станкових гранатометів.
Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.
Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.
Лікарі повідомляють, що стан військового ЗСУ – середньої важкості.
Наразі українські підрозділи тримають ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил під контролем.
Упродовж минулої доби окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню, п’ять із яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Двоє військовослужбовців дістали поранень. Вони у стані середньої важкості перебувають у лікувальному закладі.
Щоб змусити противника припинити обстріли, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Крім того, зазначають у прес-службі ООС, 28 жовтня у Луганській області лінію розмежування перетнув ворожий безпілотник, ймовірно, Орлан-10.
Джерело: Штаб ООС