НАБУ и СБУ проводят обыски у министра экономики и главы Государственной налоговой службы — СМИ

НАБУ и СБУ проводят обыски у министра экономики Алексея Любченко и исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова.

Об этом сообщили журналисты Слідство. Інфо со ссылкой на собственные источники. В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Фактам ICTV сообщили, что уточняют эту информацию.

В то же время в Службе безопасности Украины журналистам Слідство. Інфо заявили, что до окончания действий ничего не будут комментировать, но не отрицали проведение операции.

По информации СМИ, обыски могут быть связаны с так называемыми скрутками и уклонением от уплаты налогов.

2 ноября первый вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко подал заявление об отставке. Он занимал должность министра экономики с 20 мая 2021 года.

До назначения на должность, с апреля 2020 по май 2021 года, Алексей Любченко был главой Государственной налоговой службы Украины.

Заявление об отставке министра экономики уже поддержал комитет Верховной Рады по экономическому развитию. Парламент должен рассмотреть его во время заседания 3 ноября.