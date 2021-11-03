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Факти / Україна
Вікторія Гірко |

НАБУ та СБУ проводять обшуки у міністра економіки та очільника Державної податкової служби – ЗМІ

Олексій Любченко

НАБУ та СБУ проводять обшуки в у міністра економіки Олексія Любченка та у виконувача обовязки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова.

Про це повідомляють журналісти Слідство. Інфо з посиалнням на власні джерела. У прес-службі Національного антикорупційного бюро Фактам ICTV повідомили, що уточнюють цю інформцію.

Водночас у Службі безпеки України журналістам Слідство. Інфо заявили, що до закінчення дій нічого не коментуватимуть, але не заперечили проведення операції.

За інформацією ЗМІ, обшуки можуть бути пов’язані з так званими скрутками і ухиленням від сплати податків.

Доповнюється…

 

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