НАБУ та СБУ проводять обшуки у міністра економіки та очільника Державної податкової служби – ЗМІ

НАБУ та СБУ проводять обшуки в у міністра економіки Олексія Любченка та у виконувача обов’язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова.

Про це повідомляють журналісти Слідство. Інфо з посиалнням на власні джерела. У прес-службі Національного антикорупційного бюро Фактам ICTV повідомили, що уточнюють цю інформцію.

Водночас у Службі безпеки України журналістам Слідство. Інфо заявили, що до закінчення дій нічого не коментуватимуть, але не заперечили проведення операції.

За інформацією ЗМІ, обшуки можуть бути пов’язані з так званими скрутками і ухиленням від сплати податків.

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