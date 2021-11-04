Спустя несколько лет возобновит работу Комиссии стратегического партнерства Украина-США. Ее ближайшее заседание намечено на 10 ноября. Об этом сегодня, 4 ноября, во время онлайн-брифинга, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, во время заседания предполагается подписание новой Хартии стратегического партнерства, которая по сути станет перезагрузкой в возобновлении активного партнерства между двумя странами.
Именно этот посыл стал главным во время переговоров 1 сентября в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.
— Украинская дипломатия системно развивает достижения сентябрьской встречи, в ходе которой было подписано 20 взаимовыгодных документов в сферах экономики, безопасности и энергетики, — отметил министр.
Глава дипломатического ведомства также сообщил, что во время заседания Комиссии стратегического партнерства, помимо вопроса обороноспособности Украины в условиях российской агрессии, будут также рассмотрены аспекты экономического развития страны, укрепления ее энергетической безопасности.
По мнению Дмитрия Кулебы, сам факт заседания станет положительным сигналом для инвесторов вкладывать средства в Украину. Причем инвесторов не только американских, но и для всех, кто стремится развивать в нашей стране долгосрочные инвестиционные проекты. А это означает увеличение рабочих мест и рост заработных плат украинских граждан.