Спустя несколько лет возобновит работу Комиссии стратегического партнерства Украина-США. Ее ближайшее заседание намечено на 10 ноября. Об этом сегодня, 4 ноября, во время онлайн-брифинга, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, во время заседания предполагается подписание новой Хартии стратегического партнерства, которая по сути станет перезагрузкой в возобновлении активного партнерства между двумя странами.

Именно этот посыл стал главным во время переговоров 1 сентября в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

— Украинская дипломатия системно развивает достижения сентябрьской встречи, в ходе которой было подписано 20 взаимовыгодных документов в сферах экономики, безопасности и энергетики, — отметил министр.

Глава дипломатического ведомства также сообщил, что во время заседания Комиссии стратегического партнерства, помимо вопроса обороноспособности Украины в условиях российской агрессии, будут также рассмотрены аспекты экономического развития страны, укрепления ее энергетической безопасности.

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По мнению Дмитрия Кулебы, сам факт заседания станет положительным сигналом для инвесторов вкладывать средства в Украину. Причем инвесторов не только американских, но и для всех, кто стремится развивать в нашей стране долгосрочные инвестиционные проекты. А это означает увеличение рабочих мест и рост заработных плат украинских граждан.