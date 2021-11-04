Через кілька років відновить свою роботу Комісія стратегічного партнерства Україна-США. Її найближче засідання намічено на 10 листопада. Про це сьогодні, 4 листопада, під час онлайн-брифінгу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За його словами, під час засідання передбачається підписання нової Хартії стратегічного партнерства, яка по суті стане перезавантаженням у відновленні активного партнерства між двома країнами.
Саме цей посил став головним під час переговорів 1 вересня в Білому домі президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена.
– Українська дипломатія системно розвиває досягнення вересневої зустрічі, в ході якої було підписано 20 взаємовигідних документів у сферах економіки, безпеки та енергетики, – зазначив міністр.
Глава дипломатичного відомства також повідомив, що під час засідання Комісії стратегічного партнерства, крім питання обороноздатності України в умовах російської агресії, будуть також розглянуті аспекти економічного розвитку країни, зміцнення її енергетичної безпеки.
На думку Дмитра Кулеби, сам факт засідання стане позитивним сигналом для інвесторів вкладати кошти в Україну. Причому інвесторів не тільки американських, але і для всіх, хто прагне розвивати в нашій країні довгострокові інвестиційні проекти. А це означає збільшення робочих місць і зростання заробітних плат українських громадян.