С 15 ноября в Украине после небольшого потепления столбики термометров снова опустятся ниже нуля.
На северо-востоке и в восточных областях Украины выпадет мокрый снег.
11 ноября будет казаться, что на улице прохладнее, чем есть на самом деле, из-за сильного ветра.
Погода будет солнечной, поскольку над Украиной сосредоточился антициклон, однако морозной.
В большинстве областей ближайшей ночью ожидается до -3-9°, в Луганской и Харьковской областях – до -10°.
Днем 11 ноября в западных областях воздух прогреется до +6-12°. На востоке Украины будет не более + 2-5°.
На остальной территории дневная температура воздуха составит +3-9°.
В Киеве в четверг будет сухо и прохладно. Ночью столбики термометров покажут -1-4°, днем температура воздуха повысится до +6-8°.
Однако это незначительное повышение нивелирует порывистый юго-западный ветер.
К концу недели в Украине должно стать немного теплее, существенных осадков не предвидится.
То, что в Украине выпадет снег в ноябре, подтвердил ранее и начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык.
По его прогнозу, больше всего шансов, что к концу месяца снег выпадет в Карпатах.
В целом среднемесячная температура и количество осадков в ноябре будут близкими к норме.
Источник: Наталья Диденко