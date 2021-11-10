С 15 ноября в Украине после небольшого потепления столбики термометров снова опустятся ниже нуля.

На северо-востоке и в восточных областях Украины выпадет мокрый снег.

11 ноября будет казаться, что на улице прохладнее, чем есть на самом деле, из-за сильного ветра.

Погода будет солнечной, поскольку над Украиной сосредоточился антициклон, однако морозной.

В большинстве областей ближайшей ночью ожидается до -3-9°, в Луганской и Харьковской областях – до -10°.

Днем 11 ноября в западных областях воздух прогреется до +6-12°. На востоке Украины будет не более + 2-5°.

На остальной территории дневная температура воздуха составит +3-9°.

В Киеве в четверг будет сухо и прохладно. Ночью столбики термометров покажут -1-4°, днем температура воздуха повысится до +6-8°.

Однако это незначительное повышение нивелирует порывистый юго-западный ветер.

К концу недели в Украине должно стать немного теплее, существенных осадков не предвидится.

То, что в Украине выпадет снег в ноябре, подтвердил ранее и начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык.

По его прогнозу, больше всего шансов, что к концу месяца снег выпадет в Карпатах.

В целом среднемесячная температура и количество осадков в ноябре будут близкими к норме.

Источник: Наталья Диденко