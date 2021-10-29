Погода в ноябре: синоптик прокомментировал прогноз по Украине

В ноябре в Украине кое-где будет снежить, рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

Среднемесячная температура и количество осадков в ноябре будут близки к норме.

– Не холодный и не теплый ноябрь будет, – отметил эксперт, ссылаясь на официальный прогноз Укргидрометцентра.

По его данным, до конца месяца в Украине ожидается снег, вероятнее всего, в Карпатах.

– В ноябре ожидается снег в Украине. Где и когда точно я сейчас не скажу, но будет. Будет в горах, – отметил он.

Билык назвал погоду в ноябре типичной для этого периода.

А в ближайшее время, 30 октября, погода в Украине будет теплее, чем в течение недели. Температура повысится на несколько градусов.

По данным Укргидрометцентра, столбики термометра в выходные будут достигать от +12 до +14 градусов по Цельсию.

Максимальные +17 ожидаются в Закарпатье, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях. В других регионах на Западе Украины – от +12 до +15.

В северных, центральных и южных областях +12+14, на Востоке +10+13.